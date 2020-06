Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburger Verkehrspolizei kontrollierte gemeinsam mit dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald im Bereich Glottertal und Thurner Motorradfahrer auf ihre Geschwindigkeit und den technischen Zustand.

Die Freiburger Verkehrspolizei kontrollierte mit dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald bei zwei Kontrollaktionen am Sonntag, den 28.06.2020, von 12 - 14 Uhr am Ortausgang Glottertal und von 15 - 17 Uhr am Thurner auf der B500/Einmündung L128 von Furtwangen herkommend viele in Gruppen fahrende Motorradfahrer auf ihre Geschwindigkeit und den technischen Zustand.

Da wieder zahlreiche Beschwerden von Anwohnern der umliegenden Ortschaften eingegangen waren, wurden der Lärmgrenzwert aus den Technikdaten des Motorrades mit den tatsächlich mittels dem Geräuschpegelmesser der Polizei festgestellten Wert an der Kontrollstelle abgeglichen.

Von den insgesamt 46 Motorrädern wurden fünf lärmverdächtige Maschinen gemessenen wobei laut dem Messverfahren keine den zulässigen Grenzwert überschritten hatte. Erfreulich aus polizeilicher Sicht war auch, dass keine technische Veränderung die zu überhoher Geräuschentwicklung beitragen, festgestellt wurden.

Bei der Geschwindigkeitsmessung auf der L112 bei Glottertal wurden fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen von Pkw-Fahrern im 70 km/h-Bereich festgestellt, wobei vier davon so schnell waren, dass sie mit einem Bußgeldbescheid in Höhe von 100 EUR und einem Fahrverbot von 1 Monat rechnen müssen. Zudem wurde ein Pkw-Fahrer am Thurner im dortigen 100 km/h-Bereich mit 117 km/h gemessen. Dieser Fahrer wird ein Bußgeldbescheid in Höhe von 80 EUR erhalten.

