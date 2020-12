Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Landkreis Rottweil) Trickdiebstahl (13.12.2020)

VillingendorfVillingendorf (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls ist am Sonntag gegen 20 Uhr ein betagter Mann in der Brühlstraße geworden. Ein unbekannter Täter klingelte an seiner Tür, täuschte vor, an der Hand verletzt zu sein und Hilfe zu benötigen. Der hilfsbereite Rentner ließ den Mann in seine Wohnung, bot ihm in seinem Flur einen Sitzplatz an und ließ ihn für einen kurzen Moment alleine, um den Verbandskasten zu holen. Als er wieder zurückkehrte, fragte ihn der Unbekannte, ob er noch kurz das Telefon haben könne, um jemanden zu verständigen. In einem unbemerkten Moment flüchtete der Täter mitsamt dem schnurlosen Telefon aus der Wohnung. Erst da bemerkte das Opfer, dass seine Hilfsbereitschaft ausgenutzt wurde und der Täter aus der Wohnung eine Geldmappe mit mehreren hundert Euro gestohlen hatte. Beschrieben wird der Täter wie folgt: etwa 40 Jahre alt, 1,80 - 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet. Er trug eine dunkle Wollmütze. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell