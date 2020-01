Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200110.6 Heide: Autokennzeichendiebstahl aufgeklärt

Heide/Dithm. (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 05. Januar 2020, bis Mittwoch, 8.Januar 2020, ist es zu einem Autokennzeichendiebstahl in Heide gekommen. Dank eines Hinweises ist es gestern einer Streife gelungen, den Täter zu ermitteln.

Am Sonntagabend stellte der Geschädigte seinen Peugeot in der Professor-Heinz-Haber-Straße ab. Als er am Mittwochnachmittag zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl seiner beiden Kennzeichen und erstattete eine Anzeige auf dem Heider Polizeirevier. Nach einem Hinweis ging den Heider Polizisten der Dieb am gestrigen Donnerstagabend ins Netz. Die Ordnungshüter trafen den bereits hinlänglich polizeibekannten 21-Jährigen in einem nicht zugelassenen VW Passat mit anderen entwendeten Kennzeichen in der Hamburger Straße an. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Beschuldigten konnten die Streifenbeamten Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln erlangen. Der Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, woraufhin sich der 21-Jährige einer Blutprobe unterziehen musste. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Dithmarscher nicht vorlegen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Polizeibeamten eines der gestohlenen Kennzeichen des Peugeots in der Garage des Beschuldigten auf. Der 21-Jährige gab den Kennzeichendiebstahl zu. Er wird sich nun unter anderem wegen des Diebstahls an Kraftfahrzeugen und wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Maike Pickert

