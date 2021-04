Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Stuttgart - Hallschlag (ots)

Ein 29-jähriger Mann wurde am Sonntag (11.04.2021) gegen 02.45 Uhr in der Naststraße offenbar von drei Unbekannten in provozierender Weise angesprochen und in der Folge zu Boden geschlagen und getreten. Anschließend flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen. Während der Anzeigenaufnahme stellte der Geschädigte fest, dass die Täter sein iPhone sowie seinen Geldbeutel entwendet hatten. Durch die Attacke erlitt der Geschädigte nicht unerhebliche Kopfverletzungen, weshalb er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Einer der Täter soll 20 Jahre alt, 180 cm groß und mit einem rot-kariertem Hemd bekleidet gewesen sein. Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer +4971189905778 um Zeugenhinweise.

