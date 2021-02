Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Feuer in der Richrather Straße

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 15.02.2021, gegen viertel vor fünf am Abend, kam es in der Richrather Straße zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Es kam nicht zu Personenschäden. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt. Der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro. (jb)

