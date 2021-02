Polizei Wuppertal

POL-W: W - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten in der Fußgängerzone Werth

Wuppertal (ots)

Ein 38-jähriger Mann rannte am 14.02.2021, gegen 15:45 Uhr, vor der Polizei davon und leistete im Anschluss Widerstand. Zunächst war der spätere Täter den Polizisten aufgefallen, als er an der Kreuzung Höhne und Zur Werther Brücke über rotzeigende Ampeln ging und dann in der Folge im Fußgängerzonenbereich gegen die Corona-Schutzverordnung verstieß. Im Zuge der Feststellung der Personalien rannte der 38-Jährige unvermittelt in Richtung Höhne weg. Er konnte an der Straße Am Clef gestellt werden, nachdem er eigenständig hingefallen war. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt werden. Der Mann muss sich nun wegen des Vorwurfs des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, einer Straftat gegen das Betäubungsmittelgesetz und einer Ordnungswidrigkeit gegen die Corona-Schutzverordnung verantworten.(jb)

