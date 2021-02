Polizei Wuppertal

POL-W: SG Trickdiebe erbeuteten Geldkassette

Wuppertal (ots)

Ein junges Pärchen bestahl gestern (11.02.20219), gegen 15:40 Uhr, eine 83-jährige Seniorin in ihrer Wohnung an der Schillerstraße in Solingen. Eine junge Frau bat an der Wohnungstür, die Toilette der Solingerin aufsuchen zu dürfen. In der Zwischenzeit verwickelte der Mann die Dame in ein Gespräch über ihr Mobiliar und öffnete Türen und Schränke. Als die 83-Jährige ihm dies untersagte, entfernte sich das Pärchen aus der Wohnung. Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass eine Geldkassette mit Bargeld und Ausweisdokumenten fehlte. Die Trickdiebe waren circa 25-30 Jahre alt. Die Frau hat dunkelbraune Haare, die sie zum Pferdeschwanz gebunden hatte. Sie ist circa 175 cm groß und schlank. Die Diebin trug eine helle Winterjacke, eine dunkle Hose und eine schwarze Umhängetasche. Ihr Komplize ist circa 180 cm groß, hat dunkle, leicht gekräuselte Haare und eine schlanke Statur. Er war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Duo geben können, sich telefonisch unter der Nummer 0202-284-0 zu melden. (hm).

