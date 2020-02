Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200228 - 0203 Frankfurt - Ginnheim: "Erfolgreiche" Verkehrskontrolle

Frankfurt (ots)

(ker) In der vergangenen Nacht von Donnerstag, den 27.02.2020, auf Freitag, den 28.02.2020, führten mehrere Beamte eine Verkehrskontrolle im Bereich Ginnheim durch. Das Ergebnis der Kontrolle ist aus polizeilicher Sicht sowohl erfolgreich als auch als erschreckend.

Ab circa 23:30 Uhr des gestrigen Abends bis in die frühen Morgenstunden des heutigen Freitags, führten mehrere Beamte des 12. Polizeireviers im Rahmen ihres Nachtdienstes Verkehrskontrollen durch. Zielrichtung war hierbei das Erkennen von Fahrzeugführern, die alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss stehend, am Verkehr teilnahmen. Den örtlichen Schwerpunkt stellte dabei die Rosa-Luxemburg-Straße dar. Insgesamt wurden Fahrzeuge in mittlerer zweistelliger Anzahl angehalten und deren Insassen in ebenso großer Anzahl kontrolliert. Im Ergebnis konnten zwei Fahrzeugführer festgestellt werden, bei welchen der Verdacht bestand, dass sie in so großer Menge alkoholische Getränke konsumiert hatten, dass sie nicht mehr in der Lage waren, ihr Fahrzeug sicher zu führen. Bei zwei weiteren Fahrzeugführern begründeten entsprechende Tests vor Ort die Annahme, dass diese unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel standen und somit ebenfalls nicht mehr am Straßenverkehr hätten teilnehmen dürfen. Bei allen vier Personen wurden Blutentnahmen durchgeführt. In zwei Fällen wurden die Führerscheine sichergestellt.

Somit bleibt festzuhalten, dass die Kontrolle dahingehend sehr erfolgreich war, als dass vier Autofahrer im wahrsten Sinne des Wortes "aus dem Verkehr gezogen" werden konnten, die nicht mehr sicher an diesem teilnehmen konnten. Jedoch ist das Ergebnis ebenso erschreckend und zeigt, dass Kontrollen dieser Art weiterhin leider nötig sind.

Weitere Kontrollen dieser Art und mit dieser Zielsetzung werden im gesamten Stadtgebiet immer wieder an verschiedenen Orten und Zeiten durchgeführt. Die Polizei Frankfurt rät, nach dem Genuss alkoholischer Getränke, im Zweifel das Auto lieber stehen zu lassen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder zu Fuß zu gehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell