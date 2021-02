Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall in Solingen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 04.02.2021, gegen 16:35 Uhr kam es in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich eine Frau Verletzungen zuzog. Die 44-Jährige wollte zu Fuß die Bonner Straße überqueren. Dabei erfasste sie das Auto eines bislang Unbekannten, der von der Langhansstraße in die Bonner Straße abbog. Nachdem beide Beteiligte sich ausgetauscht hatten, entfernte sich der Autofahrer. Später stellte die Fußgängerin dann Verletzungen an sich fest, die sie durch den Sturz nach dem Zusammenstoß erlitten hatte. Der Fahrzeugführer ist 45-50 Jahre alt, circa 160 cm groß und hat dunkle kurze Haare. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell