Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall auf winterglatter Fahrbahn in Barmen

Wuppertal (ots)

Am 07.02.2021, um halb neun Uhr am Abend, kam es auf der Bachstraße in Barmen zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 27-jähriger Wuppertaler fuhr mit seinem braunen Nissan Qashqai die Bachstraße in süd-östlicher Richtung, als er auf winterglatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und schob einen Opel Vectra auf einen VW Tiguan, die beide am Straßenrand geparkt waren. Der Unfallfahrer verletzte sich leicht und wurde rettungsdienstlich behandelt. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro. (jb)

