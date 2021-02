Polizei Wuppertal

POL-W: Präventionskampagne in den Impfzentren in Wuppertal, Solingen und Remscheid

Wuppertal (ots)

Immer wieder werden vor allem ältere Menschen zu Opfern von Trickbetrügern. Die Täter wollen die Unsicherheit der Senioren ausnutzen um sie um ihr Hab und Gut zu bringen. Aktuell nutzen Kriminelle auch die Angst vor dem Corona-Virus aus, um ältere Menschen zu betrügen und an deren Geld oder Wertsachen zu kommen. Sie geben sich am Telefon als Enkel, Neffen, Verwandte oder sogar als Polizisten aus. In der Vergangenheit warnte die Kriminalpolizei schon öfter vor den professionell agierenden Tätern. Da die Präventionsmaßnahmen derzeit nur erschwert durchgeführt werden können setzt die Polizei auf Plakate die in Impfzentren für die Impfberechtigten gut sichtbar in den Wartebereichen aufgehängt werden. Damit sollen Präventionsbotschaften, aber auch auf Beratungsangebote und weitere Informationen in Form von Flyern hingewiesen werden. Schützen Sie sich durch Information! Wir beraten Sie gern! Polizeipräsidium Wuppertal Kriminalprävention / Opferschutz Hofkamp 31, 42103 Wuppertal Servicetelefon 0202 284 - 1888 Im Notfall 110 (sw)

