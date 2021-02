Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Unfall auf der Lenneper Straße

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am 07.02.2021, um 00:47 Uhr in der Nacht, ereignete sich auf der Lenneper Straße ein Autounfall, bei dem vier Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein 42-jähriger Remscheider fuhr auf der Lenneper Straße in Richtung Nordosten, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner grauen Mercedes E-Klasse von der Straße abkam. Er fuhr ins Heck eines geparkten VW Tourans und schob diesen zunächst auf eine Mercedes C-Klasse, welcher wiederum auf einen Opel Zafira geschoben wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. Sowohl das Fahrzeug des Unfallfahrers, als auch der VW Touran waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell