Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei löst private Zusammenkunft auf

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Montagabend gingen Beamte des Polizeireviers Böblingen einem Hinweis auf eine der Corona-Verordnung entgegenstehende private Zusammenkunft in einem Wohnhaus am östlichen Stadtrand von Böblingen nach. Als die Polizisten kurz nach 18.00 Uhr vor Ort eintrafen, konnte sie durch ein Fenster ins Innere des Hauses blicken, wo sich eine größere Personenanzahl in geselliger Runde versammelt hatte. Das Eintreffen der Beamten blieb jedoch nicht unentdeckt und so wurde es im Haus schließlich hektisch. Es hatte den Anschein, dass die Personen versuchten sich zu verstecken. Die Polizisten umstellten das Haus zunächst und führten anschließend eine Kontrolle durch. Es stellte sich heraus, dass sich neben den vier Bewohnern des Hauses, ein 18- und ein 26-Jähriger sowie eine 59 Jahre alte Frau und ein 60 Jahre alter Mann, weitere sieben männliche Personen aus sechs Haushalten aufhielten. Bei den Gästen handelte es sich um einen 17-Jährigen und sechs Männern im Alter zwischen 55 und 67 Jahren. Die Polizisten lösten die Zusammenkunft der überwiegend uneinsichtigen Personen auf. Die Betroffenen müssen mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen. Gemäß dem derzeit geltenden Bußgeldkatalog beläuft sich der Bußgeldrahmen für einen solchen Verstoß zwischen 100 und 500 Euro pro teilnehmender Person.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell