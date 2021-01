Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfall unter Alkoholeinfluss

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Vermutlich infolge von Alkoholeinwirkung ist eine 36-jährige Autofahrerin am Montagabend gegen 19:50 Uhr mit ihrem Fiat beim Linksabbiegen von der Stuttgarter Straße in die Brächterstraße auf die linke Fahrbahnseite geraten. Anschließend fuhr sie über den Parkstreifen und den angrenzenden Gehweg, durchbrach einen Gartenzaun und kam in dem Garten zum Stehen. Dabei wurde auch eine Garage des Nachbargrundstücks beschädigt. Die 36-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.500 Euro. Polizeibeamte stellten während der Unfallaufnahme bei der Autofahrerin Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Sie veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten ihren Führerschein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell