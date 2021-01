Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht beim Wertstoffhof

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz des Wertstoffhofs in der Schönaicher Straße in Böblingen ereignete, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, noch Zeugen. Der Fahrer eines Mercedes Campers stellte sein Fahrzeug für wenige Minuten auf dem Parkplatz ab. Als er zurückkam, entdeckte er einen Unfallschaden auf der Fahrerseite. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Im selben Zeitraum soll ein größeres, weißes Fahrzeug, eventuell ein Mercedes Sprinter, mit rote Aufschrift neben dem beschädigten Mercedes gehalten haben. Ob dieses mit dem Unfall in Verbindung steht, konnte noch nicht geklärt werden.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

