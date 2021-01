Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Radfahrer verletzt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Beim Rechtsabbiegen auf ein Tankstellengelände in der Stuttgarter Straße ist ein 23-jähriger am Montag gegen 11:15 Uhr mit einem in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer zusammengestoßen. Der 60-Jährige prallte gegen die Fahrzeugfront und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

