Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Versuchter Bandendiebstahl - Zwei Täter festgenommen (26.11.2020)

RottweilRottweil (ots)

Polizeibeamte haben am heutigen Donnerstag gegen 2 Uhr nachts zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren vorläufig festgenommen, die zuvor versucht haben sollen, in einen Laden einzubrechen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, als er vier Männer dabei beobachtete wie sie gewaltsam versuchten, in ein Tabakgeschäft in der Hauptstraße einzudringen. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Friedrichsplatz. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streifenbesatzung zwei von ihnen in der Hochmaiengasse vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme und auf dem Weg zum Polizeirevier leistete einer der beiden Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Das Polizeirevier Rottweil hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

