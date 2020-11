Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Drogen bei einem Autofahrer gefunden (25.11.2020)

RottweilRottweil (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Oberndorfer Straße einen Autofahrer angehalten und kontrolliert, der ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Drogenbeeinflussung unterwegs war. Bei der Durchsuchung des 37-Jährigen konnten die Beamten in seiner Kleidung und im Fahrzeug Betäubungsmittel auffinden. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Autofahrer von den Beamten in ein Krankenhaus gebracht. Die Halterin des Fahrzeugs wurde informiert und gebeten, ihr Auto abzuholen. Wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sie sich nun verantworten.

