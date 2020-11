Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Gevelsbergerin in Gewahrsam genommen

GevelsbergGevelsberg (ots)

Eine 65-jährige Gevelsbergerin betrat am Montag, gegen 16:00 Uhr, das Rathaus ohne Mund-/Nasenschutz. Trotz mehrmaliger Aufforderung der Mitarbeiter den Schutz aufzuziehen, weigerte sie sich weiter. Auch der Aufforderung das Rathaus zu verlassen, kam sie nicht nach. Sie wurde verbal aggressiv, so dass die Polizei hinzugerufen wurde. Auch dem Platzverweis der Polizei wollte sie nicht nachkommen, so dass sie zur Durchsetzung des Platzverweises auf der Polizeiwache ins Gewahrsam gebracht wurde. Am Abend durfte sie dieses wieder verlassen.

