Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zwei Unfälle auf der L74

Wuppertal (ots)

Am 08.02.2021, kam es um 13:30 Uhr und 15:10 Uhr, auf winterglatter Fahrbahn zu zwei Unfällen auf der L74. Um 13:30 Uhr verlor ein 23-jähriger Wuppertaler während eines Überholvorganges die Kontrolle über seinen gelben Opel Corsa und prallte in die Mittelleitplanke. Er war in Richtung Müngsten unterwegs und verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro. Um 15:10 Uhr verletzte sich eine 54-jährige Wuppertalerin schwer, als sie mit ihrem blauen Opel Astra zunächst ins Schleudern geriet und dann gegen einen Baum am Fahrbahnrand prallte. Sie war in Richtung Sonnborn unterwegs. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Die Fahrerin wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahmen und Rettungsmaßnahmen blieb die L74 teilweise komplett gesperrt. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell