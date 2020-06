Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Waldfeucht (ots)

Am Mittwochabend (10. Juni), gegen 20.40 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Kradfahrer aus Waldfeucht mit seinem Motorrad die Brabanter Straße in Richtung Ortsausgang, Fahrtrichtung Bocket. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er an einer Grundstückseinfahrt, in die er einbiegen wollte, zu Fall. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer, so dass er mit einem Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht werden musste, in dem er stationär verblieb.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell