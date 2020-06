Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Geschäftsräume

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Unbekannte Täter hebelten eine Eingangstür zu einem Geschäft an der Straße Em Koddes auf. In der Nacht zu Dienstag, 9. Juni verschafften sie sich so Zugang, durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld.

