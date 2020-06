Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Am Dienstag, 9. Juni, zwischen 13.40 Uhr und 14 Uhr, schlugen unbekannte Täter, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Heerlener Straße, die Scheibe eines schwarzen Kleinwagens ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus dem Inneren entwendet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell