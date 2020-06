Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Garage

Erkelenz (ots)

An der Peter-Eggerath-Straße kletterten unbekannte über einen Zaun und drangen in eine Garage ein. Aus einem Fahrzeug, das in der Garage abgestellt war, stahlen sie mehrere Gegenstände. Die Tat wurde zwischen Dienstag (9. Juni), 19 Uhr und Mittwoch (10. Juni), 7 Uhr, begangen.

