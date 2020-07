Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfallverursacher flüchtet vor Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag gegen 10:30 Uhr kam ein unbekannter Autofahrer auf der Hervester Straße in Alt-Marl von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Zeugen sprachen den Fahrer an. Der erklärte die Polizei zu rufen und entfernte sich dennoch unerlaubt von der Unfallstelle.

Ermittlungen vor Ort haben Hinweise auf den möglichen Fahrer ergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern allerdings noch an. Bei dem Unfall entstand 8.000 Euro Sachschaden. Das Auto wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell