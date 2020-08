Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Altrip (ots)

Am Dienstag zwischen 16:00 und 17:00 Uhr ist in der Friedensstraße ein geparktes Fahrzeug von einem vorbeifahrenden Pkw beschädigt worden. Ein noch unbekannter Zeuge scheint den Vorfall beobachtet zu haben, da die Halterin des beschädigten Wagens einen Zettel in ihrem Briefkasten vorfand, auf dem das Kennzeichen des Unfallverursachers geschrieben stand. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet diesen Zeugen nun, sich unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

