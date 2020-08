Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Speyer (ots)

11.08.2020, 21.06 Uhr

Der 27-jährige Radfahrer aus Speyer will am gestrigen Abend von der Pfaugasse nach rechts in die Johannesstraße abbiegen. Hierbei touchiert er den Bordstein, stürzt und verletzt sich am Kopf. Eine Passantin verständigt Polizei und Rettungsdienst. Aufgrund des vor Ort wahrnehmbaren Alkoholgeruchs ergibt sich schnell der Verdacht, dass hier möglicherweise der übermäßige Zuspruch von Alkohol unfallursächlich sein könnte. Bestätigt wird diese Annahme durch das Ergebnis des Atemalkoholtests: 3,53 Promille. Der Radler wird zwecks medizinischer Versorgung seiner Kopfverletzung in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wird. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

