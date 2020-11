Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Raub mit Schusswaffe auf Bekleidungsgeschäft - Zeugen gesucht

WeselWesel (ots)

Am Montag, den 16.11.2020, gegen 18.55 Uhr, betrat, unmittelbar vor Geschäftsschluss, ein unbekannter, maskierter Einzeltäter die Räumlichkeiten eines Bekleidungsgeschäftes einer Modehaushauskette im Bereich des Berliner-Tor-Platz. Nachdem er vorgetäuscht hatte noch etwas kaufen zu wollen, trat er an den Kassenbereich und forderte von der 54-jährigen Angestellten die Herausgabe des Kasseninhaltes. Er unterstrich seine Forderungen durch das Zeigen einer Schusswaffe. Nach Erhalt des Geldes verließ er das Geschäft und flüchte fußläufig in Richtung Berliner-Tor-Platz. Kunden befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht in den Geschäftsräumen. Durch die Tat wurde niemand verletzt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 185-190 cm groß, kräftige Statur, sprach akzentfreies Deutsch. Er trug eine schwarze Jacke und eine dunkelblaue Hose. Bei Tatausführung trug einer einen Schal als Maskierung. Zeugen, die weitergehende Angaben zur Person bzw. zum Tathergang machen können werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wesel (Tel.: 0281-1071622) zu melden.

