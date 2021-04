Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kleintraktor unberechtigt benutzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag (11.04.2021) auf das Gelände eines Freibades an der Hechinger Straße eingedrungen und mit einem Kleintraktor herumgefahren. Die Täter brachen offenbar das Zufahrtstor zum Freibad auf, fuhren den Traktor der Marke Iseki über die Hechinger Straße zu den dortigen Feldern und stellten ihn am Wegrand ab. In der Fahrerkabine des Traktors entleerten die Unbekannten noch einen Feuerlöscher. Bei ihrer Fahrt beschädigten die Täter offenbar auch den Zaun des Freibades. Ein Passant bemerkte den herrenlosen Traktor gegen 08.00 Uhr und alarmierte die Polizei. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

