Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Auseinandersetzung mit Folgen

Mit schweren Verletzungen kam ein 36-Jähriger am Dienstag in ein Krankenhaus.

UlmUlm (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge sollen drei Männer in einem Wohnhaus in Streit geraten sein. Die Auseinandersetzung eskalierte, wobei ein 33-Jähriger seinen Kontrahenten mit den Füßen getreten haben soll. Der 36-Jährige wurde dabei schwer verletzt und flüchtete. Auf der Straße traf er auf Zeugen, die ihn später zur Polizei brachten. Später kam der Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei hat nun die Ermittlungen und will den genauen Tatablauf und die Hintergründe der Tat klären.

++++2152427

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell