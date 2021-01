Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Täter auf frischer Tat nach Graffiti-Schmierereien in Lichtenhagen gestellt

Rostock (ots)

Durch eine aufmerksame Zeugin wurde der Polizei am 12.01.2021 um 19:01 Uhr mitgeteilt, dass im Innenhof der Bützower Straße 1 - 5 durch zwei männliche Personen gerade Graffitis gesprüht werden. Beim Anblick der Zeugin flüchteten beide Täter, konnten aber durch die Zeugin verfolgt werden. Auf der Flucht trennten sich die Personen, so dass letztendlich ein Täter von der Zeugin und einem Passanten in der Parchimer Str. gestellt und der Polizei übergeben werden konnten. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Rostock. Bei der Durchsuchung des Täters wurde in dessen Hosentasche ein verbotenes Einhandmesser festgestellt und beschlagnahmt. Im genannten Innenhof wurden insgesamt 16 sogenannte Tags festgestellt, die mit schwarzer und weißer Farbe an Scheiben, Wänden, Müllcontainern und Fahrradunterständen aufgetragen worden waren. Die festgestellten Schriftzüge und Symbole hatten zumeist eine Größe von ca. 50cm x 70cm. Durch den Kriminaldauerdienst wurde die Tatortarbeit durchgeführt, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde der 17-jährige an seine Großmutter übergeben. Im Auftrag Jens Hoffmann Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

