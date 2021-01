Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brandstiftung an PKW in Parchim - Zeugenaufruf

Parchim (ots)

Am 11.01.2021, gegen 22:37 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Lindenstraße in Parchim einen brennenden Reifen bei einem PKW und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Kräfte konnten bei dem PKW einen Brandherd auf dem hinteren Reifen rechts, mittels Bordfeuerlöscher löschen. Es entstand geringer Sachschaden am Reifen des PKW. Bei der Kontrolle der in der Nähe stehenden PKW, stellten die Beamten einen weiteren PKW fest, bei welchem mutmaßlich Brandbeschleuniger auf dem rechten Vorderreifen entzündet worden war. Auch diesen Brand konnten sie löschen. An dem PKW wurde kein sichtbarer Schaden festgestellt. Der Sachverhalt ereignete sich in 19370 Parchim, Lindenstraße in Höhe der Hausnummern 42 und 45. Das Motiv der Taten ist derzeit unklar, die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Parchim unter 03871 - 6000, der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. S. Bubert Polizeihauptmeister Polizeihauptrevier Parchim Polizeiinspektion Ludwigslust

