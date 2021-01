Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem getöteten Fußgänger

RostockRostock (ots)

Am heutigen Abend kam es kurz nach 19:30 Uhr auf der Landesstraße 39 zwischen Laage und Dummerstorf zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 43-jährige deutsche Fahrer eines PKW Opel von Laage kommend in Richtung Rostock. Etwa auf Höhe der Bushaltestelle für die Ortschaft Groß Potrems stand ein 40-jähriger deutscher Fußgänger auf dem Fahrstreifen der Fahrbahn in Richtung Rostock. Der Fahrzeugführer konnte eine frontale Kollision mit dem mittig auf der Straße stehenden Mann nicht mehr vermeiden. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Landesstraße gesperrt werden. Es kam zum Einsatz der DEKRA Rostock. Der PKW, an dem ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR entstand, wurde zur Spurensicherung sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde der Kriminaldauerdienst Rostock hinzugezogen. Sebastian Engler Polizeirevier Bützow

