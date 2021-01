POL-HRO: Brand in einem Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Polizeipräsidium Rostock

Brand in einem Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Lübtheen (LK LUP)

Am 05.01.2020 gegen 19:30 Uhr informierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Salzstraße in Lübtheen die Feuerwehr über einen Brand, wobei sich noch drei Personen im Haus befinden sollen.

Durch die freiwillige Feuerwehr von Lübtheen wurden diese Personen über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, wobei für eine Person die Behandlung im Krankenhaus erforderlich war. Nachdem die Stromversorgung im Keller des Gebäudes durch die Feuerwehr gekappt wurde, konnte der Brand eines Stromverteilers vor einer Wohnung schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auf Grund der starken Rauchentwicklung ist das Haus vorläufig unbewohnbar.

Die Kriminalpolizei Ludwigslust hat Spuren gesichert und Ermittlungen wegen Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Sachschadenhöhe ist derzeit noch unbekannt.

