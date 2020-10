Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter flüchtet ohne Beute.

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 00:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Raub auf eine Spielhalle an der Hagener Straße. Die Angestellte hatte die Spielhalle bereits geschlossen, als es an der Tür klingelte. Als die 47-jährige Angestellte öffnete, wurde sie von einem jungen Mann überrumpelt und zur Seite gestoßen. Der Angreifer war mit einem Schälmesser bewaffnet und lief in Richtung der Theke. Hier packte die Geschädigte den Angreifer und zog ihn hinter der Theke hervor. Im Anschluss daran nahm der Täter reiß aus du flüchtete ohne Beute in Richtung Schulstraße. Die Altenaerin blieb bei dem versuchten Raub, bei dem der Täter mehrmals "Überfall" rief, unverletzt.

Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 16-17 Jahre alt - ca. 1,60 bis 1,65 groß - dunkle Augen - schmale Statur - schwarze Strickmütze - schwarzer Mundschutz aus Stoff - schwarzes T-Shirt

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen kurz nach Mitternacht im Bereich Hagener Straße/Schulstraße nimmt die Polizei in Altena entgegen.

Versuchter Einbruch In der Zeit vom 29.09. bis 02.10. kam es in der Lennestraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Es wurden mehrere Hebelmarken an der Tür eines 36-jährigen Geschädigten festgestellt. Die Tür hielt dem Ansinnen jedoch stand. Es entstand Sachschaden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

