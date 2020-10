Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fliegendes Brennholz

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Ein Brand an der Dankelmert rief Freitagabend Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Vom schwer einsehbaren Grundstück ging starker Brandgeruch aus. Offenbar verbrannte der Grundstückseigentümer dort neben Holz auch Kunststoff. Die Einsatzkräfte sprachen den Anwohner an. Der verweigerte den Zutritt zum umzäunten Gelände. Zum Beweis, dass er nur Holz verbrenne, warf er ein in Flammen stehendes circa 30 cm langes Stück Brennholz über den Zaun. Es landete etwa einen Meter neben den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr im Grünen. Feuerwehrleute brachten es schleunigst weg und verschafften sich gemeinsam mit der Polizei anschließend gewaltsam Zutritt zum Grundstück. Der Besitzer weigerte sich das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr Plettenberg führte deshalb Löscharbeiten durch. Der Verdacht, dass auch Kunststoff brannte, bestätigte sich. Gegen den 54-jährigen Plettenberger wird nun u.a. wegen des fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell