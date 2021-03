Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldung für die Bereiche Cloppenburg und Löningen vom 12.03.

13.03.2021

Emstek - Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag - Am Freitag, 12.03.2021, um 17:50 Uhr, kam es in Emstek, Lage, zu einem Dachstuhlbrand. Vermutlich infolge eines Blitzeinschlages aufgrund eines Unwetters geriet ein Wohnhaus in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr aus Emstek, Cappeln, Alhorn und Cloppenburg waren mit insgesamt 90 Einsatzkräften vor Ort. Neben dem großen Kräfteaufgebot der Feuerwehr waren noch ein Rettungswagen und Mitarbeiter der PSNV eingesetzt. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 100000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss - Am Freitag, 12.03.2021, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 20-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw auf der Vahrener Straße in Cloppenburg durch Beamte der Polizei Cloppenburg kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Cloppenburger unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen hat. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

