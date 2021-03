Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Raub auf Schreibwarengeschäft

Am Montag, 08. März 2021, kam es gegen 18.00 Uhr an der Friesoyther Straße zu einem Raub. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter überraschte eine 45-jährige Anegstellte des Geschäftes und schlug diese zu Boden. Anschließend entwendete er aus dem Geschäft Bargeld. Die 45-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Der Täter soll eine schwarze Mütze und einen schwarzen Mundschutz getragen haben. Er floh in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-922620) entgegen.

