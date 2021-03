Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Rohbau

Zwischen Dienstag, 09. März 2021, 06.00 Uhr und Freitag, 12. März 2021, 08.15 Uhr kam es an der Kellerhöher Straße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter versuchte in ein Mehrparteienhaus einzubrechen, dass sich noch in der Bauphase befindet. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es ihm nicht dort einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, 11. März 2021, 19.00 Uhr und Freitag, 12. März 2021, 08.00 Uhr kam es im Ritzereiweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Transporter. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 12. März 2021, kam es zwischen 09.15 und 09.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Mühlencenter zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich mit einem Einkaufswagen einen Alfa Romeo Stelvio. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell