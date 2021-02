POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.02.2021.

Polizei Salzgitter

Kunden/Angestellte hielten sich in mehreren Fällen nicht an die Corona Abstands- und Hygieneregeln.

Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße, City-Carree, 04.02.2021, 09:00-12:30 Uhr.

Bei einer gemeinsamen Kontrolle durch Polizeibeamte sowie Mitarbeiter der Stadt Salzgitter konnten einige Corona-Verstöße festgestellt werden. In mindestens zwei Fällen wurden sowohl beim Verkaufspersonal als auch bei Kunden mehrere Verstöße festgestellt. Insbesondere trugen die Personen weder die geforderten Mund-Nasen-Bedeckungen noch hielten sich an die erforderlichen Abstände zueinander. In einem Geschäft hielten sich offensichtlich zu viele Kunden gleichzeitig darin auf.

Größenteils brachten die überprüften Personen Verständnis für die Kontrollen durch Polizei und Stadt auf. Eine überprüfte Person zeigte sich äußerst uneinsichtig.

Die Polizei wird nun prüfen, ob Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden müssen und kündigt auch für die nächste Zeit Kontrollen dieser Art an.

Die Polizei bittet noch einmal eindringlich, sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

