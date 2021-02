Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 4. Februar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schandelah: Verkehrsunfallflucht

Dienstag, 02.02.2021, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 03.02.2021, 12:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag einen in der Straße Immegarten in Schandelah abgestellten PKW und beschädigte diesen am vorderen linken Kotflügel. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern. Am beschädigten VW Golf konnte blaue Fremdfarbe gesichert werden. Hinweise: 05306/932230

