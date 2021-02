Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 04.02.21 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter, Gebhardshagen, Oderstraße, 03.02.21, 17:05 Uhr.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der 61-jährige Fahrer eines Pkw angetroffen und kontrolliert. In der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde durch die Polizei ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Untersagung der Weiterfahrt eines getunten Pkw

Salzgitter, Lebenstedt, Gustav-Hagemann-Straße, 19.12.20, 13:11 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der 20 Jahre alte Fahrer eines Pkw angetroffen und kontrolliert. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann einiges an seinem Pkw verändert hatte. Der Mann hatte an seinem Fahrzeug unter anderem einen anderen Heckspoiler und einen anderen Katalysator verbaut. Hierfür führte er nicht die erforderlichen Dokumente mit. Zudem hatte der Mann andere Fahrwerksfedern verbaut, ohne die Höhe in dem mitgeführten Dokument eintragen zulassen. Des Weiteren war der TÜV bereits seit mehreren Monaten erloschen. Gegen den Mann wurde durch die Polizei eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt und ihm die Weiterfahrt untersagt, bis die Mängel behoben sind.

