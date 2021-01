Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Identifizierung von unbekanntem Toten gelungen

Reutlingen (ots)

Deizisau (ES): Unbekannter Toter identifiziert

Wie bereits berichtet (Pressemitteilung vom 14.01.2021, 08.56 Uhr), ist am Silvestervormittag ein unbekannter Mann auf einem Firmengelände in Deizisau tot aufgefunden worden. Trotz umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte der Mann zunächst nicht identifiziert werden. Am Freitag ging bei der Polizei ein Hinweis auf die mögliche Identität des Mannes ein. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Esslingen den Toten zweifelsfrei identifizieren. Es handelt sich um einen Mann aus dem Landkreis Esslingen.

