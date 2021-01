Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Diebstähle aus Pkw

Reutlingen (ots)

Kusterdingen (TÜ): Bei Kollision mit Gegenverkehr schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Freitagmittag in der Markwiesenstraße in Kusterdingen ereignet. Gegen 13.20 Uhr war eine 48-jährige Autofahrerin mit einem Kia in Richtung Gerhard-Kindler-Straße unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Wagen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Audi einer 44-Jährigen. Die Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen, weshalb sie nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die Audi-Lenkerin und ein 45 Jahre alter Mitfahrer verletzt sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Blechschaden auf insgesamt rund 16.000 Euro belaufen dürfte, wurden abgeschleppt. (mr)

Balingen (ZAK): Zu schnell unterwegs

Ein Leichtverletzter, ein schrottreifes Fahrzeug und ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 22-Jähriger am Freitagmorgen auf der L 440 verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 6.20 Uhr mit seinem VW Passat auf der Landesstraße von Tieringen in Richtung Weilstetten unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst hatte und viel zu schnell fuhr, verlor er in der letzten Rechtskurve vor Weilstetten die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort knallte er in einen stehenden Lkw, der sich zuvor dort festgefahren hatte. Der VW-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich. Sein Passat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Albstadt (ZAK): Diebstähle aus Pkw

Zwei unverschlossene Pkw sind in der Zeit von Mittwoch, 14 Uhr, bis Freitag, elf Uhr, in der Mühlesteigstraße von einem Langfinger ins Visier genommen worden. Vermutlich ein und derselbe Täter entwendete aus einem VW Touran ein in der Mittelkonsole liegendes Navi der Marke Garmin sowie eine Damenhandtasche und ein Scheckkartenetui aus einem VW Fox. Die Handtasche konnte mittlerweile unweit des Tatorts neben einem Fußweg zur Silcherstraße aufgefunden werden. Aus der Tasche wurde ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

