Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 11. März 2021, kam es zwischen 19.00 und 19.10 Uhr am Dorfplatz an der Pickerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte eine Straßenlaterne und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

