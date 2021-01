Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.01.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis: Unfälle bei Schnee und Eis

Witterungsbedingt kam es am Sonntag zu mehreren Verkehrsunfällen im Main-Tauber-Kreis. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet der Audi eines 27-Jährigen am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, zwischen Creglingen und der Kreisstraße 2890 ins Rutschen. Vor einer Linkskurve fuhr das Auto geradeaus in einen angrenzenden Acker und stieß dort gegen einen Stein. Der Mann blieb unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug ist noch unbekannt. Bei Schnee kam ein 19-Jähriger am Sonntag mit seinem Mercedes-Benz in Boxberg von der Fahrbahn ab. Der junge Mann war gegen 15.30 Uhr auf der Autobahn 81 auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Als er sich von Würzburg kommend in Fahrtrichtung Heilbronn kurz nach der Autobahnausfahrt Ahorn befand, geriet seine linke Fahrzeugseite in den dort liegenden Schneematsch. Dadurch kam der Pkw ins Schleudern, überquerte den rechten Fahrstreifen und die Standspur. Schließlich gelangte das Auto in den schneebedeckten Grünstreifen, wo es eine Böschung hochfuhr und dort ein Stationierungszeichen überfuhr. Vom Gebüsch abgewiesen, blieb der Mercedes letztendlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stilstand. Ein Abschleppunternehmen holte das nicht mehr fahrbereite Auto ab. Es entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Über 11.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Sonntagmittag in Großrinderfeld. Der Hyundai eines 54-Jährigen geriet auf der Autobahn 81 aus Richtung Heilbronn kommend in Richtung Würzburg fahrend auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Außenleitplanke. Im Anschluss blieb das Fahrzeug auf dem Standstreifen stehen. Es war nicht mehr fahrbereit. Der 54-Jährige sowie sein mitfahrender Hund blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Hinterreifen des Hyundais bei der gegebenen Wetterlage nur geringe Profiltiefe aufwiesen.

Main-Tauber-Kreis: Zwei Unfälle bei Regen

Auf nasser Fahrbahn ereignete sich am Samstagvormittag ein Unfall in Lauda-Königshofen. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Peugeot gegen 10.30 Uhr die Bundesstraße 290 in aufsteigender Richtung. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Durch das Gegenlenken des Mannes fuhr das Auto in den Grünstreifen und kam ins Schleudern. Schließlich blieb der Peugeot mit dem Heck im Graben liegend stehen. Der Fahrer und das mitgefahrene 8-jährige Kind konnten den Pkw selbstständig und unverletzt verlassen. Zufällig war eine Rettungswagenbesatzung in der Nähe, die das Kind vorsorglich versorgte und in ein Krankenhaus brachte. Neben der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort. An dem Peugeot entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Starkregen und eine regennasse Fahrbahn führten am Freitagabend zu einem wirtschaftlichen Totalschande eines Seat Leon in Höhe von circa 15.000 Euro. Ein 35-Jähriger war gegen 19 Uhr mit dem Auto auf der Autobahn 81 unterwegs. Dabei befuhr er von Würzburg kommend in Fahrtrichtung Heilbronn den linken von zwei Fahrstreifen. Zwischen den Autobahnausfahrten Tauberbischofsheim und Ahorn rutschte die Front des Pkw weg, woraufhin das Auto mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Von dort abgewiesen, kam der Seat auf dem Standstreifen zum Stillstand. Ein Abschleppunternehmen musste sich um das Auto kümmern. Der 35-Jährige blieb unverletzt.

Külsheim-Steinbach: Hysterische Mädchen widersetzen sich der Polizei

Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren haben sich am Samstag Polizeibeamten widersetzt und diese lauthals beschimpft. Die Eltern der Jugendlichen hatten die Polizei verständigt und ihre Töchter als vermisst gemeldet. Ermittlungen ergaben, dass sich die Mädchen bei einem Bekannten in Steinbach aufhielten. Als die Polizeibeamten gegen 22.30 Uhr vor Ort kamen, trafen sie die Jugendlichen in alkoholisiertem Zustand vor. Trotz mehrfacher Aufforderung verweigerten die jungen Frauen die Angabe ihrer Personalien und schrien hysterisch herum. Sie weigerten sich, die Wohnung zu verlassen und zum Streifenwagen mitzukommen. Als die 16-Jährige zu Fuß in die Dunkelheit flüchten wollte, hielt sie ein Polizeibeamter fest und brachte sie zum Streifenwagen. Hiergegen leistete sie massiven Widerstand und versuchte sich loszureißen. Bei dem Gerangel kam die Frau zu Fall. Im Verlauf des Einsatzes beleidigten und bedrohten die 15- und 16-Jährigen die eingesetzten Polizisten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille bei der 16-Jährigen. Die 15-Jährige führte keinen Test durch. Die Polizeibeamten überstellten die Mädchen an ihre Eltern. Beide Jugendlichen müssen nun mit Anzeigen wegen Widerstand und Beleidigungen rechnen.

Mulfingen: Im Gegenverkehr unterwegs und nach Unfall geflüchtet

Nach einem weißen Sprinter mit Ansbacher Kennzeichen sucht die Polizei nach einem Unfall in Mulfingen. Am Sonntag war eine 53-Jährige mit ihrem VW Golf von Mulfingen kommend in Richtung Hollenbach unterwegs. Gegen 13.50 Uhr kam ihr nach eigenen Angaben der Sprinter auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, weshalb sie nach links auf die Gegenfahrbahn auswich und dort von der Fahrbahn abkam. Der Pkw prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam anschließend auf der Fahrerseite zum Liegen. Glücklicherweise blieb die 53-Jährige unverletzt. Ihr VW musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Die unbekannte Person am Steuer des weißen Sprinters entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Dank Rauchmelder nichts Schlimmeres passiert

Eine in Vergessen geratene Mahlzeit auf dem Küchenherd führte am Freitagmorgen zu einem Einsatz der Polizei und Freiwilligen Feuerwehr in Bad Mergentheim. Diese fuhren gegen 9.30 Uhr in die Kopernikusstraße, in der ein Rauchmelder akustische Signale aussendete. Als die Einsatzkräfte die betroffene Wohnung betraten, nahmen sie auch leichten Rauch wahr. Der 77-jährige Bewohner hatte das Erwärmen seines Essens vergessen. Aufgrund der Rauchentwicklung war der Mann körperlich erschöpft. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

Lauda-Königshofen/Unterbalbach: Rennradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Weil einem 54-jährigen Rennradfahrer am Samstagnachmittag das Vorderrad wegrutschte, stürzte der Mann an der Beethovenstraße in Unterbalbach. Der Sportler befand sich gegen 16 Uhr auf dem Radweg am alten Sportplatz, von wo aus er nach links über die Tauberbrücke fahren wollte. Als sein Rad wegrutschte, überschlug er sich und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte ihn vor Ort. Später brachte eine Rettungswagenbesatzung ihn in ein Krankenhaus.

Wittighausen: Blinken und Abbiegen nicht bemerkt

Ein übersehendes Abbiegemanöver führte am Freitagnachmittag zu einem Unfallschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Während ein 62-Jähriger auf der Landesstraße 511 in Wittighausen mit seinem Sattelzug in südwestlicher Richtung fuhr und abbiegen wollte, setzte ein 24-Jähriger zum Überholen an. Dabei kam es gegen 15 Uhr zu einer Berührung zwischen dem Seat und dem Lkw. Beide Fahrer blieben unverletzt.

