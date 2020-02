POL-PDLD: A65/AS LD-Süd - Unfallzeugen gesucht

Polizeidirektion Landau

Gegen 07.40 Uhr kam es am heutigen Morgen (26.02.2020) zu einem Verkehrsunfall auf der A65 im Bereich der Anschlussstelle Landau-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen, bei dem der Unfallhergang unklar ist. Nach Angaben des 52-jährigen Mercedesfahrers wollte dieser einen Hyundai überholen und scherte vor diesem so knapp ein, dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Aus Sicht des Hyundaifahrers sei es bereits im Vorfeld zu verkehrsgefährdetem Fahrmanöver seitens des Mercedesfahrers gekommen, weil er beim Überholen eines LKW nicht rechtzeitig den linken Fahrstreifen freigemacht hätte. Der 38-jährige Fahrer aus dem Kreis Germersheim gab zudem an, dass ihn der Mercedesfahrer vielmehr "schneiden" wollte. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sowie der überholte LKW-Fahrer, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

