POL-HI: Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 09.03.2021, boten zwei unbekannte Männer einem Senior aus Hildesheim Hilfe an und nutzten die Gelegenheit, aus der Wohnung des Mannes Geld zu entwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kehrte der Hildesheimer nach einem Termin gegen 14:30 Uhr zu seiner Wohnanschrift zurück und wurde noch vor der Haustür von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihm Hilfe anbot. Der Unbekannte nahm die mitgeführte Tasche des Seniors und ging mit ihm und einem weiteren unbekannten Mann in die Wohnung des Hildesheimers. In den Räumlichkeiten erklärten die Betrüger, dass sie von den Stadtwasserwerken sind und dass im Nahbereich bei Bauarbeiten möglicherweise Wasser verunreinigt wurde. Daraufhin wurden mit dem Hildesheimer die Wasserleitungen überprüft und ein angeblicher Schaden eines Rohrers im Badezimmer festgestellt. Die Unbekannten forderten ihn anschließend auf, die Kosten für die Arbeiten sofort zu bezahlen. Mit dem Hinweis, kein Wechselgeld zur Verfügung zu haben, boten sie dem Senior an, mit dessen EC- Karte bei der Bank das geforderte Geld zu holen. Die Kommunikation und die sehr ausgeschmückte "Geschichte" brachte den Mann dazu seine Karte herauszugeben. Da die Betrüger jedoch zur vereinbarten Zeit nicht erschienen, bemerkte der Hildesheimer, dass er Opfer einer Betrugsmasche geworden ist, informierte die Polizei und sperrte seine EC-Karte. Erst in den Abendstunden stellte er fest, dass die Unbekannten Bargeld aus seiner Wohnung gestohlen hatten.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung.

Übergeben Sie unbekannten Personen keine persönlichen Dokumente beziehungsweise Zahlungsmittel.

Nehmen Sie mit Nachbarn oder Verwandten Kontakt auf, wenn plötzlich ohne Terminabsprache unbekannte Personen vor Ihrer Haustür erscheinen.

