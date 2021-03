Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Eime: Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

(pie)Am 09.03.2021 zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr kam es in der Straße Am Ahornring in Eime zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Elze unter der Telefonnummer:05068-930 30 zu melden.

