Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schmuck gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Unbekannter Täter drückte zwischen dem 08.03.2021, 20:00 Uhr und dem 09.03.2021, 05:30 Uhr gewaltsam eine Schiebetür eines Geschäftes in der Passage in der Osterstraße in Hildesheim auf und betrat die Räumlichkeiten. Ein im Verkaufsraum befindlicher Schaukasten wurde von dem Unbekannten geöffnet und Schmuck daraus entwendet.

Eine genaue Aufstellung liegt der Polizei noch nicht vor.

Zeugen, die in oder in der Nähe der Passage verdächtige Personen wahrgenommen haben, mögen bitte mit der Hildesheimer Polizei telefonisch unter der Rufnummer 05121-939-115 Kontakt aufnehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell